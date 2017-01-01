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Магнитные бури в Москве

Москва, Россия

Прогноз геомагнитной обстановки в Москве на 7 дней

036912151821
5 июняВс33222344
6 июняПн32222222
7 июняВт11111222
8 июняСр22222222
9 июняЧт22222223
10 июняПт33333334
11 июняСб44444443
1Нет заметных возмущений5Умеренная геомагнитная буря
2Небольшие возмущения6Сильная геомагнитная буря
3Слабая геомагнитная буря7Жесткий геомагнитный шторм
4Малая геомагнитная буря8Экстремальный шторм

Магнитные бури в июне 2022 в городе

036912151821
1 июняСр33222222
2 июняЧт22111111
3 июняПт12211112
4 июняСб21111123
5 июняВс33222344
6 июняПн32222222
7 июняВт11111222
8 июняСр22222222
9 июняЧт22222223
10 июняПт33333334
11 июняСб44444443
12 июняВс33333334
13 июняПн44444443
14 июняВт33333333
15 июняСр33333334
16 июняЧт44444443
17 июняПт33333334
18 июняСб44444442
19 июняВс22222222
20 июняПн22222222
21 июняВт22222222
22 июняСр22222224
23 июняЧт44444445
24 июняПт55555553
25 июняСб33333331
26 июняВс11111111
27 июняПн11111111
28 июняВт11111111
29 июняСр11111111
30 июняЧт11111111
1Нет заметных возмущений5Умеренная геомагнитная буря
2Небольшие возмущения6Сильная геомагнитная буря
3Слабая геомагнитная буря7Жесткий геомагнитный шторм
4Малая геомагнитная буря8Экстремальный шторм

Магнитные бури в крупнейших городах России

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