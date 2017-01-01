Магнитные бури в Москве
Москва, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Москве на 7 дней
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|5 июняВс
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|4
|4
|6 июняПн
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|7 июняВт
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|8 июняСр
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|9 июняЧт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|10 июняПт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|11 июняСб
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
|Экстремальный шторм
Магнитные бури в июне 2022 в городе
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|1 июняСр
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2 июняЧт
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|3 июняПт
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|4 июняСб
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|5 июняВс
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|4
|4
|6 июняПн
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|7 июняВт
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|8 июняСр
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|9 июняЧт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|10 июняПт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|11 июняСб
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|12 июняВс
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|13 июняПн
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|14 июняВт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|15 июняСр
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|16 июняЧт
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|17 июняПт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|18 июняСб
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|2
|19 июняВс
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|20 июняПн
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|21 июняВт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|22 июняСр
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|4
|23 июняЧт
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|5
|24 июняПт
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|3
|25 июняСб
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|1
|26 июняВс
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|27 июняПн
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|28 июняВт
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|29 июняСр
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|30 июняЧт
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
|Экстремальный шторм
Магнитные бури в крупнейших городах России
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